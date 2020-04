Damian Lillard, come tutti gli appassionati di NBA, sta vagliando le varie soluzioni per poter concludere la stagione del campionato cestistico americano. Attraverso una diretta Instagram il play di Portland ha dato la sua visione su quanto potrebbe accadere nei prossimi mesi, con un’idea molto intrigante in stile NCAA:

“Quando la stagione ripartirà credo sia giusto che tutte le squadre abbiano la possibilità di andare ai playoff. Sarà qualcosa di nuovo e forse bisognerà trovare una formula innovativa, simile al torneo NCAA. Eliminazione diretta fino alle finali di Conference, in modo da non finire troppo tardi e non compromettere la prossima stagione. Cosa ci manca per vincere? A questi Blazers vorrei aggiungere LaMarcus Aldridge“.