In tempo di quarantena anche i campioni dello sport devono trovare delle nuove sfide da affrontare. Ne sa qualcosa Cristiano Ronaldo: tornato nella sua Madeira ormai da tempo, dopo il problema di salute della madre Dolores, c’è aria di novità per il calciatore portoghese della Juventus.

Durante l’emergenza coronavirus Ronaldo ha pubblicato un post misterioso: “mettiti sempre in gioco! 👌 Per me è arrivato il momento di studiare🤓“, ha scritto il portoghese sui social a corredo di una foto che lo ritrae vicino ad un block notes. Di cosa si tratterà?