Il Portogallo è inferocito con Cristiano Ronaldo e la sua famiglia, colpevoli di non rispettare le misure restrittive imposte dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Dopo le critiche e il rimprovero incassato da parte dell’assessore per la salute della regione di Madeira, l’attaccante della Juventus deve fare i conti con un’altra gatta da pelare che riguarda la sorella Katia, volata in Brasile per raggiungere la famiglia. Secondo quanto riferito dal Correio de Manha, la stretta congiunta di Ronaldo avrebbe violato la quarantena e preso un volo intercontinentale, nonostante il blocco che dovrebbe vigere in Portogallo. Una situazione che ha creato non pochi grattacapi a CR7, finito nuovamente nell’occhio del ciclone dopo l’allenamento svolto pochi giorni fa nello stadio di Madeira.