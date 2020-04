Cristiano Ronaldo non si annoia mai e anche in tempi di quarantena sa come mantenersi in forma per non farsi trovare impreparato al ritorno in campo, se mai i calciatori potranno tornare a giocare dopo l’emergenzaz coronavirus.

In Portogallo con tutta la sua famiglia, CR7 ha mostrato oggi sui social un allenamento alternativo: addominali con… figli per il portoghese, che ha mescolato il duro lavoro col divertimento insieme a Mateo e Alana.