Alexander Zverev ritiene di essere uno dei tennisti maggiormente penalizzati dalla sosta del mondo del tennis causata dal Coronavirus. Il tennista tedesco, parlando ai suoi connazionali della Bild, ha rivelato infatti:

“La situazione per me è davvero dannosa perché nel 2019 ho giocato male per molto tempo e quindi non ho punti da difendere in questa stagione. Ora potrei guadagnare tanti punti, ma sono fermo e bloccato al settimo posto in classifica“. Zverev effettivamente nella stagione sul cemento americano del 2019 non fece faville, dunque avrebbe avuto la possibilità di guadagnare molti punti in questa annata cancellata in massa. Va detto però che la stessa opportunità l’avrà nella prossima stagione dato che le classifiche sono state momentaneamente congelate.

Valuta questo articolo