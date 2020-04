La lotta al Coronavirus in tutto il mondo prosegue, l’emergenza resta alta e per questo motivo numerosi scienziati stanno lavorando per individuare in breve tempo un vaccino che possa contrastare la pandemia.

Al momento sono 150 in tutto il mondo gli studi in corso, tra questi pare che quello dell’Università di Oxford sia in netto vantaggio dal momento che un riscontro si potrà avere già entro settembre. A rivelarlo è stata la dottoressa Sarah Gilbert, a capo della squadra di ricerca inglese: “abbiamo al momento l’80% di certezza che funzioni. Sono fiduciosa che un vaccino sarà pronto per settembre“. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il dottor Peter Openshaw, consigliere del governo britannico sui temi scientifici: “potremmo vedere un segnale positivo in tempi rapidissimi, forse già nelle prossime settimane. e tutto andrà bene, grandi quantità di vaccino potranno cominciare ad essere prodotte a settembre”.