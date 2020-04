A proposito del Coronavirus si è detto, scritto e letto tanto, ma ancora non si hanno ben chiare le dinamiche riguardanti la sua iniziale diffusione. Dalla Cina le informazioni arrivate sono frammentarie, forse anche poco attendibili. Inizialmente si è parlato di un virus diffusosi da un mercato pubblico, versione sulla quale gli USA vogliono vederci chiaro. Secondo la CNN infatti, dirigenti dell’intelligence e della sicurezza nazionale americana stanno cercando di far luce sull’ipotesi che il Covid-19 sia stato creato in un laboratorio di Wuhan e sia stato poi diffuso a causa di un incidente. Secondo alcuni media americani, già nel 2018 due diplomatici USA, risiedenti a Pechino, avevano contestato le carenze del laboratorio di virologia di Wuhan.