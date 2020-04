La notizia era nell’aria da diversi giorni e ve ne avevamo dato già un’anticipazione. Adesso è arrivata anche l’ufficialità: rinviati ufficialmente i Gp del Mugello e di Barcellona, previsti rispettivamente per il 31 maggio e il 7 giugno. Le due gare erano in forte dubbio a causa dell’emergenza Coronavirus che nelle ultime settimane ha messo in ginocchio Italia e Spagna, le due nazioni europee maggiormente colpite dall’epidemia di Covid-19. Secondo le norme dei rispettivi governi, è vietata ogni manifestazione sportiva, dunque anche le gare di MotoGp dovranno essere nuovamente calendarizzate in una data ancora da stabilire. Slitta nuovamente l’inizio di stagione di MotoGp previsto adesso per il 21 giugno con il Gp di Germania.

Valuta questo articolo