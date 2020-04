“Giovedì 23 aprile, il Comitato Esecutivo UEFA si riunirà in videoconferenza per una riunione di aggiornamento per discutere degli ultimi sviluppi relativi all’impatto causato dall’epidemia di coronavirus sul calcio europeo. Questa riunione seguirà una sessione informativa per i segretari generali delle 55 federazioni affiliate alla UEFA martedì 21 aprile. Gli incontri esamineranno gli sviluppi nelle competizioni nazionali ed europee”. E’ quanto comunicato dall’UEFA con una nota diffusa oggi, relativamente ai provvedimenti che il massimo organo calcistico mondiale prenderà in considerazione per il proseguo dell’annata 2020 azzoppata dal Coronavirus.