Il premier Conte ha annunciato ieri la proroga della chiusura dell’Italia intera fino al 13 aprile a causa dell’emergenza coronavirus: fino a Pasquetta, dunque, tutte le attività continueranno a stare chiuse, così come la popolazione dovrà continuare a rispettare la quarantena forzata, uscendo solo per la spesa, per motivi di salute e per lavoro.

Anche la Federcalcio, dunque, ha deciso di allinearsi alle nuove regole restrittive, prorogando la sospensione delle attività fino al 13 aprile.

