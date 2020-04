Gli Stati Uniti stanno facendo i conti con il Coronavirus, giunto oltre oceano dopo aver colpito Asia e Europa. Donald Trump sta tentando in tutti i modi di arginare la pandemia, sottolineando come sia vicina la riapertura di alcune imprese: “se tutto va come speriamo riapriremo il Paese molto, molto, molto presto, lo spero“.

Queste le parole del Presidente degli USA nel quotidiano briefing della Casa Bianca, nel corso del quale sono state analizzate le misure da adottare per far ripartire l’economia americana. Stando a quanto riferito dalla Cnn, alcune soluzioni sul tavolo riguardano la sospensione fiscale delle retribuzioni, una riduzione della retribuzione per alcuni funzionari pubblici e un’imposta sulle organizzazioni non profit.

