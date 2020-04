Di tornare a giocare a basket, nel breve periodo, non se ne parla. L’emergenza Coronavirus è ancora forte negli USA e lo sarà per diverse settimane. Dunque, in attesa di trovare una soluzione per il prosieguo della stagione in corso, le stelle del basket americano si sfideranno su console. L’NBA ha infatti organizzato un torneo nel quale i giocatori veri, joypad alla mano, si sfideranno nel famoso videogioco NBA2K20, le cui partite verranno trasmesse su ESPN.

Ecco i partecipanti:

