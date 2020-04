Quarantena valida per tutti anche per i calciatori che, per stare a contatto con i follower, hanno intensificato l’uso dei social postando foto e video riguardanti la propria quotidianità. A volte però bisognerebbe fare un po’ più di attenzione. Lo ha imparato Timm Klose, diventato improvvisamente virale a causa di un particolare screen postato nelle storie Instagram. Il difensore del Norwich ha pubblicato la foto di una serie tv che sta guardando su Netflix, ma ai fan non è sfuggito un particolare piuttosto hot: fra le schede aperte nella schermata del pc figura anche quella di Pornhub!

