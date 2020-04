Il Coronavirus firma l’annullamento di un nuovo torneo di tennis. La WTA, attraverso un comunicato ufficiale presente sul proprio sito, ha annunciato la cancellazione del torneo WTA di Montreal, in programma dal 7 al 16 agosto. Le misure vigenti, utilizzate per combattere il Covid-19, non rendono possibile il regolare svolgimento dell’evento. Le tenniste torneranno a Montreal soltanto nel 2021 per giocare la Rogers Cup.