Sono davvero sorprendenti le analisi svolte dalla Scuola di salute pubblica T. H. Chan dell’Università di Harvard, inserite all’interno di uno studio pubblicato su Science.

I ricercatori hanno previsto che le misure di distanziamento sociale potrebbero durare fino al 2022, mentre i contagi da Coronavirus spingersi fino al 2025. Sono alcuni dei risvolti a cui dovremmo prepararci tutti nel caso in cui non venissero trovati vaccini efficaci contro la malattia, le proiezioni infatti hanno mostrato come il contagio rischia di prendere piede una volta allentate le restrizioni. Dovrà essere valutata infine anche la durata della protezione conferita dagli anticorpi anti-Covid19, elemento che ha spinto i ricercatori a chiedere ulteriori studi sierologici sulla popolazione.