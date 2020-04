Arrivano buone notizie sulle condizioni di Recber Rustu, ricoverato ormai da qualche giorno in ospedale a causa del Coronavirus. L’ex portiere turco è stato dimesso nella giornata di oggi dopo sette giorni di degenza, in seguito al miglioramento delle sue condizioni generale. I sintomi del virus sono diminuiti drasticamente, per questo motivo i medici hanno deciso di dimettere in mattinata , permettendogli di tornare a casa.

