Il direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza, ha espresso il suo parere contrario alla ripartenza della Serie A nel corso della conferenza stampa della Protezione Civile: “il calcio è uno sport di contatto quindi comporta dei rischi di trasmissione. Qualcuno ha proposto un monitoraggio stretto sui calciatori, con test quasi quotidiani, a me sinceramente sembra un’ipotesi un po’ tirata. E poi siamo quasi a maggio. Il Comitato tecnico scientifico sul tema ancora non si è espresso, ma se dovessi dare un parere tecnico non sarei favorevole. Poi sarà la politica a decidere“.