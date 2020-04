Il peggio è passato, ma Rüştü Reçber ha dovuto lottare davvero come un leone per sconfiggere il Coronavirus.

L’ex portiere del Barcellona ha raccontato la sua battaglia contro la malattia ai microfoni di AS, ringraziando la famiglia e il club blaugrana: “si è trattato di un processo difficile e molto lungo, l’aiuto della mia famiglia è stato determinante per vincere questa battaglia. Fortunatamente si è risolto tutto, è stato un grande spavento e sono felice di averlo superato. Non dimenticherò ciò che ha fatto per me il Barcellona in questi giorni: mi ha dato la vita quando stavo per morire a causa del Coronavirus. Per loro sarò sempre a disposizione, voglio dimostrare la mia gratitudine a tutti, in particolare al presidente Bartomeu. Sono orgoglioso di aver fatto parte del club, i tifosi sono favolosi e gentili. Non potrò mai dire nulla di male del Barcellona“.