Paulo Dybala è stato uno dei tre calciatori della Juventus a risultare positivo al Coronavirus. L’attaccante bianconero ha contratto il virus insieme alla fidanzata Oriana Sabatini ed entrambi hanno avuto sintomi, a volte anche forti.

L’argentino lo ha raccontato nel corso di una diretta Instagram con Alex Del Piero spiegando: “io e Oriana siamo rimasti a Torino, aspettiamo che passi tutto. Abbiamo avuto qualche sintomo, non fortissimi ma io un po’ più rispetto a Oriana. I miei sono stati più lunghi, ma sono sempre stato tranquillo. Sto aspettando i risultati del test, stiamo molto meglio. Il calcio mi manca tantissimo. La voglia di tornare, la voglia che abbiamo di giocare però non ci deve portare a commettere l’errore di rischiare di contagiarci di nuovo, ci deve essere la sicurezza per giocare, non solo per noi ma per tutti quelli che lavorano attorno a noi. Prima ci deve essere sicurezza per chiunque faccia parte del nostro mondo“.