La Premier League valuta diverse soluzioni da applicare in vista della ripresa del campionato. Come per il resto dei tornei di tutta Europa, il problema principale del campionato inglese è quello di dover disputare tante partite entro l’estate, senza sforare troppo, per non andare ad intaccare la stagione 2020-2021.

Secondo il Daily Mail, alcune novità che potrebbero essere adottate sono le seguenti. La prima è la sospensione del var, in quanto radunare gli addetti nella struttura dove viene controllata la moviola, potrebbe essere un rischio per la salute. La seconda è la possibilità di effettuare fino a 5 sostituzioni per ogni partita, in modo tale da consentire una migliore gestione delle energie visto il tour di force di gare che si dovranno disputare in maniera ravvicinata per concludere il tutto entro luglio.

