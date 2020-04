Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato in videoconferenza ai presidenti delle Regioni invitandoli ad un impegno comune alla collaborazione per salvare più vite possibili e chiarendo il proprio ruolo di ‘punto di riferimento’ per qualsiasi problematiche: “ognuno di noi, ministri, governatori, a tutti i livelli istituzionali, sta dando il massimo con un obiettivo comune, che è quello di salvare più vite possibili e mettere in sicurezza il nostro Paese. Questo ci unisce e dovrà continuare a unirci. Questo deve contare più di ogni incomprensione, ora e in futuro. In questo difficile momento per la nazione dobbiamo continuare a lavorare con la massima correttezza e collaborazione istituzionale. In me troverete sempre, come lo è stato fino ad oggi, un punto di riferimento importante“.

