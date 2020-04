L’emergenza coronavirus sta devastando il mondo intero, ma piano piano tutte le popolazioni stanno lottando per contrastare questo nemico invisibile e sconfiggerlo il prima possibile. Tantissimi i contagiati in tutto il mondo, anche personaggi famosi e del mondo dello sport: Phil Read, 7 volte campione del mondo di moto è stato contagiato, ma è riuscito a sconfiggere il virus nonostante l’età, 81 anni, e i pregressi problemi di salute.

L’81enne, infatti, lo scorso anno è stato colpito da una brutta infezione al torace che gli ha anche causato problemi respiratori, dunque la sua lotta contro il coronavirus è stata ancora più dura.

“Mi sono liberato di questo indicibile virus, ma ho ancora bisogno di ossigeno per i miei polmoni malati di broncopneumapatia cronica ostruttiva. Per esperienza so cosa devo fare e ho già ordinato compresse anti-malaria, Antovaquone/Proguamil in pillole da 100 mg., una cura che ha già reso più facile la respirazione a molti pazienti. Incrociamo le dita”, ha scritto Read sui social.