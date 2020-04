Luca Zaia ha fissato nel 4 maggio la data della ripartenza dell’Italia intera, condizionandola però alla presenza dei giusti presupposti sanitari.

Il governatore del Veneto ha sottolineato come tutto dovrà essere analizzato nei minimi particolari, evitando inutili rischi: “se ci sono i presupposti di natura sanitaria dal mondo scientifico, dal 4 maggio o anche prima si può aprire con tutto. Dal 4 maggio dobbiamo essere tutti pronti con dispositivi, regole, ovviamente negoziati con il mondo delle parti sociali e quello dei datori di lavoro. A me risulta che questo lavoro si stia facendo a livello nazionale con questa prospettiva. Non escludo che alcune attività possono essere anche messe in una griglia di partenza, magari, un po’ prima“.