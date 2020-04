Le Olimpiadi sono state rinviate al 2021, ma non per questo Federica Pellegrini le salterà. La Divina ha già fatto sapere che vi parteciperà, rimodulando il proprio calendario per farsi trovare pronta all’appuntamento che chiuderà la sua carriera.

Intanto però il pensiero non può che volare all’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio l’Italia, la Pellegrini ne ha parlato nel messaggio d’auguri inviato alla Gazzetta dello Sport: “spero che l’Italia esca presto da questa situazione terribile: questi sono giorni cruciali, ma se adesso teniamo duro, otterremo risultati importanti. Ognuno deve fare il proprio dovere. Il mio pensiero va a tutte le vittime. Nel mio piccolo, ho voluto pensare a un’asta benefica per l’Ospedale di Bergamo. Sul mio profilo Instagram comunicherò le modalità. Possono partecipare tutti, le basi di partenza sono basse ma ci saranno 24 dei miei cimeli più preziosi a cominciare dagli occhialini del mio oro olimpico. Spero che il valore economico alla fine possa aiutare in modo sostanziale Bergamo. Ormai si sa la data olimpica di Tokyo e sto riprogrammando i collegiali e le gare intermedie. Farò come nel 2018: mesi più tranquilli, poi dal 2021 al massimo regime”.

