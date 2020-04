Il premier Giuseppe Conte ha lanciato oggi un messaggio all’Europa, chiedendo un aiuto concreto nella lotta all’emergenza Coronavirus.

Intervenuto ai microfoni della Bild, il primo ministro italiano ha messo le cose in chiaro: “in Germania potete avere tutto lo spazio fiscale che volete ma non potrete mai pensare di affrontare un’emergenza sanitaria, economica, sociale di così devastante impatto con il vostro spazio fiscale. È nell’interesse reciproco che l’Europa batta un colpo, che sia all’altezza della sfida, altrimenti dobbiamo assolutamente abbandonare il sogno europeo e dire ognuno fa per sé ma impiegheremo il triplo, il quadruplo, il quintuplo delle risorse per uscire da questa crisi e non avremo garanzia che ce la faremo nel modo migliore, più efficace e tempestivo“.

Valuta questo articolo