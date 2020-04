Bisognava fare chiarezza dopo le ultime voci, così Silvio Brusaferro è intervenuto oggi in conferenza stampa per sottolineare come il Coronavirus non circoli nell’aria.

Queste le parole del presidente dell’Istituto Superiore della Sanità: “non ci sono al momento evidenze che il nuovo coronavirus circoli nell’aria. Questa via era nota in determinati contesti, come quelli sanitari, ma al momento la letteratura scientifica indica che le principali vie diffusione del virus sono quelle per droplet e per contatto. Per l’uso dei tamponi arriva una nuova circolare del ministero della Salute. Serve intercettare i casi sul territorio. Si sta valutando il modo in cui dovranno essere utilizzate le mascherine nella fase 2 del contenimento, ma le decisioni dipenderanno dalle informazioni relative alle via di trasmissione e dalla situazione relativa alla circolazione del virus nella popolazione“.

