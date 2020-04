Nella giornata della ‘Via Crucis’, Papa Francesco ha lanciato un forte messaggio, espresso attraverso un’importante metafora. Al tempo del Coronavirus, i ‘crocifissi’ sono il personale medico in prima linea e i preti, chiamati a combattere e sostenere il dolore degli altri. Queste le sue parole alla tramissione ‘A sua immagine’: “penso al Signore crocifisso e alle tante storie di crocifissi di questa pandemia: medici, infermieri, infermiere, suore, sacerdoti, morti al fronte come soldati che hanno dato la vita per amore, resistenti come Maria sotto le croci delle loro comunità, negli ospedali, curando i malati“.