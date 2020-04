Marc Overmars non le manda a dire alla UEFA e alla Federcalcio olandese, colpevoli di non avere ancora ben compreso a fondo la pericolosità del Coronavirus.

Il direttore sportivo dell’Ajax ha usato parole durissime nei confronti delle due istituzioni calcistiche, paragonandole addirittura a Donald Trump: “è incomprensibile che UEFA e Federcalcio olandese non interrompano definitivamente le competizioni. Sono come Trump una settimana fa: con centinaia di morti ogni giorno, per loro l’economia è più importante della salute”.

