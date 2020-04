L’emergenza Coronavirus fa paura anche in Canada e la città di Toronto decide di non sottovalutare il problema. La metropoli canadese ha deciso infatti di vietare gli eventi pubblici di ogni tipo fino al prossimo 30 giugno al fine di contenere l’epidemia. Una decisione importante, che avrà ripercussioni sulle partite NBA dei Toronto Raptors. Difficilmente infatti la franchigia disputerà partite casalinghe in città: più probabile che prenda piede l’ipotesi di una location neutra e protetta.

Valuta questo articolo