La ripresa economica degli Stati Uniti, una volta sconfitto il Coronavirus, dipenderà per gran parte dallo sport e l’NBA giocherà un ruolo fondamentale. Lo ha dichiarato il Commissioner Adam Silver nel corso di una conferenza stampa con gli altri commissioner delle leghe americane e il presidente Donald Trump: “la NBA condurrà la ripresa economica degli Stati Uniti. Siamo molto determinati a tornare a giocare. Ci rendiamo conto di avere a che fare con una pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero, ma se nelle prossime settimane ci saranno miglioramenti, tali da permetterci di tornare a lavorare in condizioni di sicurezza, vorremmo tentare di giocare i Playoffs anche nella finestra estiva. Siamo pronti a giocare anche ad agosto e settembre, ma solo se sarà possibile e soprattutto se al sicuro”.

Valuta questo articolo