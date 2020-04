Intervistato ai microfoni della ‘Bild’, Arjen Robben ha raccontato la sua personale esperienza con il Coronavirus. L’ex stella del Bayern Monaco e della nazionale olandese non ha contratto la malattia, ma ha assistito la moglie Bernadien, positiva al Covid-19. Robben ha dichiarato: “fortunatamente tutto è andato bene, ma non è stata una bella esperienza. Si sentiva molto male, ma per fortuna ora è risultata negativa al tampone: sta meglio“.

