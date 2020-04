Claudio Lotito non vuole sentir parlare di stagione sospesa e scudetto assegnato a tavolino. Il presidente della Lazio guida il fronte per la ripresa del campionato di Serie A, al fine di concludere regolarmente la stagione. Lotito è pronto anche a riprendere gli allenamenti, come spiagato a ‘Lazio Style Radio’: “sottolineo che nessuno vuole prendere sottogamba l’interesse della salute dei cittadini e dei nostri addetti ai lavori. I fatti però mi stanno dando ragione con l’esame sierologico. Io dico che non ci sono controindicazioni medico-scientifiche se viene adottato un protocollo che rispetti le norme che salvaguardano i calciatori“.

