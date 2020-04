Il Liverpool comunicato un caso di positività al Coronavirus. Il calciatore coinvolto non fa parte della rosa di Jurgen Klopp, ma è un ex bomber molto amato dai tifosi Reds, Kenny Dalglish. Il Liverpool ha spiegato in un comunicato: “Dalglish è stato ricoverato in ospedale per un’infezione che ha richiesto trattamenti con antibiotici. Ha effettuato il test per il Coronavirus nonostante fosse asintomatico ed è risultato positivo“.