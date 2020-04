L’ultima assemblea della Lega Serie A, svoltasi nel pomeriggio di oggi attraverso una conference call, si è risolta in un nulla di fatto. Le due ore di riunione non sono bastate per fissare una data per l’eventuale ripresa del campionato di Serie A dopo la sosta per il Coronavirus. Secondo la ‘Rosea’ inoltre, non si sarebbe trovato un accordo neanche sul taglio degli stipendi dei calciatori, tema in merito al quale continua il dialogo con l’Assocalciatori che spinge per congelare un solo mese di stipendio.

