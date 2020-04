La posizione della Lazio è ben chiara: il campionato di Serie A deve ripartire e concludersi in maniera regolare, attraverso i risultati ottenuti sul campo. Il tutto seguendo ovviamente le norme riferite a prevenzione e salute.

Lo sottolinea il portavoce Arturo Diaconale a Tmw Radio, parlando dei possibili risvolti negativi in caso di stop definitivo alla stagione in corso: “l’esigenza è quella di non mandare in crisi un settore, che non può permettersi di andare in difficoltà. L’unica vera garanzia per tornare a giocare è che in campo non scenda un giocatore contagiato. Servono controlli, anche nei minuti prima che si giochi.