L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio il mondo dello sport, obbligando tutte le discipline ad abbassare la serranda in attesa di un’attenuazione della malattia.

Un duro colpo per tutti, compreso Lapo Elkann che, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha ammesso di avere nostalgia di tutti i campioni italiani: “lo sport mi manca da morire. Mi manca vedere Bebe Vio vincere, la Pellegrini andare alle Olimpiadi, Valentino correre nella MotoGP, Leclerc trionfare come a Monza, non vedere Dybala, Higuain e Ronaldo, in una partita ardua e difficile come quelle contro l’Inter, mi manca non vedere la nostra Nazionale agli Europei. Mi manca lo sport a 360 gradi. Perché dà energia, positività, passione, unione. Torneremo la domenica a vedere la partita o la Formula 1, riprenderemo e a prenderci in giro al bar e a discutere e commentare dopo aver letto la Gazzetta dello Sport, che resta la mia prima lettura quotidiana. Torneremo alla normalità e grazie alla nostra creatività, intraprendenza e fantasia renderemo questa normalità più bella di prima“.