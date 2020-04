Record di tamponi e calo dei contagi, i dati forniti dalla Protezione Civile riguardanti la situazione Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono incoraggianti. Su 65.387 tamponi effettuati, solo il 3.6% è risultato positivo, dunque oltre il 96% negativo. Si è anche abbassato il numero dei nuovi contagiati (2357), rispetto ai giorni scorsi, mentre resta più o meno stabile quello delle morti (415). I guariti sono stati 2622.

Diminuito il numero delle persone ricoverate: 71 pazienti hanno lasciato la terapia intensiva, mentre 535 gli altri reparti. Il virus continua a diffondersi, in maniera maggiore rispetto alle altre, in 8 regioni in particolare: Lombardia (+713), Piemonte (+604), Emilia Romagna (+239), Veneto (+162), Toscana (+138), Liguria (+128), Lazio (+92) e Trentino Alto Adige (+82).