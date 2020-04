La situazione Coronavirus in Italia è in leggero miglioramento. I dati forniti dalla Protezione Civile, nella corso della consueta conferenza stampa pomeridiana, denotano un abbassamento dei casi di nuovi contagiati (2667), dato mai così basso da 33 giorni (13 marzo, 2548, ndr). Resta ancora alto il numero dei morti (578), mentre i guariti sono stati 962. Gli ospedali iniziano a svuotarsi in maniera progressiva: rispetto alla giornata di ieri ci sono 400 ricoverati in meno nei reparti ordinari e altri 100 in meno in terapia intensiva.

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

165.155 contagiati



21.645 morti

38.092 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 105.418, così suddivise:

27.643 ricoverate in ospedale ( 26% )

( ) 3.079 ricoverate in terapia intensiva ( 3% )

( ) 74.696 in isolamento domiciliare (71%)

La tabella con i dati Regione per Regione: