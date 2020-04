Ancora alto il numero dei morti, mentre si abbassa quello dei contagi. È questa la situazione che emerge dai dati pubblicati dalla Protezione Civile in merito alla situazione Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 760 decessi, mentre i nuovi contagiati sono 4668, in calo rispetto a ieri e in ampia diminuzione rispetto ai massimi toccati nei giorni scorsi. I guariti sono stati invece 1431.

Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di:

115.242 contagiati



13.155 morti

18.278 guariti

Le persone attualmente ammalate, sono 83.049, così suddivise:

28.540 ricoverate in ospedale ( 35% )

( ) 4.053 ricoverate in terapia intensiva ( 4 % )

( ) 50.456 in isolamento domiciliare (61%)

