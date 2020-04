In Grecia sono stati registrati 2011 casi di Coronavirus dall’inizio dell’epidemia, 90 persone sono decedute. Seppur i numeri non siano gravi come in altre nazioni europee, le regole sono le stesse: restare a casa il più possibile, uscire solo per effettiva necessità e presentare una regolare autocertificazione.

In quel di Nea Filadelfia, periferia di Atene, è avvenuto però un episodio particolare. Un tifoso 60enne dell’AEK Atene, è uscito di casa per una passeggiata, con l’intento di andare a guardare il nuovo stadio della sua squadra del cuore, pronto per il prossimo anno. Fermato dalle forze dell’ordine, l’uomo non aveva con sè alcuna autocertificazione ed è stato multato con 150€ di ammenda. Venuto a conoscenza della notizia, il presidente dell’AEK Atene, Dimitris Melissanidis, ha deciso di pagare di tasca propria la multa e ‘perdonare’ il tifoso regalandogli un abbonamento per la prossima stagione con la promessa di farlo restare a casa. “Restiamo a casa, stiamo in buona salute e il nostro nuovo stadio sarà lì e ci aspetterà quando avremo superato questa prova“, ha scritto il club sul suo sito.