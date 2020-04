L’emergenza Coronavirus non si attenua in Europa e negli Stati Uniti, i contagi restano alti così come il numero delle vittime.

Per questo motivo, la Gran Bretagna ha deciso di prolungare il periodo di lockdown, estendendolo di altre tre settimane per evitare la diffusione del contagio. Stessa decisione presa anche da Andrew Cuomo, governatore di New York, che ha esteso le misure restrittive di altri quattordici giorni, ovvero sino al 15 maggio.