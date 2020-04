Come tutti sappiamo, il Giro delle Fiandre, date le circostanze, è stato posticipato. Tuttavia, Flanders Classics, in collaborazione con diversi partner tra cui VisitFlanders e Cycling in Flanders, ha trovato un’alternativa. Anzi 2. Per la prima volta nella storia, domenica 5 aprile si terrà “DeRonde2020, lockdown edition”, ovvero un’edizione virtuale della Classica, accompagnata da “The Official Unbelievable Tour of Flanders” una trasmissione radiofonica che si snoderà tra commenti live, camei e il racconto di 104 anni di storia del ciclismo.

