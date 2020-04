Ai tempi del Coronavirus bisogna industriarsi per passare al meglio le giornate. Leggere un buon libro, guardare un po’ di tv, ma per quanto concerne le passioni sportive davvero è complicato poter restare ‘attivi’. Per gli appassionati del tennis arriva in soccorso un gioco da tavolo molto carino, che ci riporta un po’ agli anni 80-90 quando di certo non c’erano le più moderne consolle.

Si chiama Set&Match e sembra essere davvero molto interessante. Si tratta di un piano da gioco sul quale è disegnato il campo da tennis diviso in zone con punteggi differenti. Colpendo la pallina col dito in stile Subbuteo, acquisirete il punteggio riportato nella zona di caduta della pallina, sino ad arrivare a conquistare il vostro 15, che andrà a cumularsi al normale punteggio tennistico. Vi sono anche gli ace per quanto concerne il servizio ed è possibile giocare anche in 4 persone. Insomma, una buona attività tennistica, da provare.

