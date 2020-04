“Il calcio tedesco soffre e aspetta, come tutto il mondo calcistico. Ma da una settimana abbiamo il permesso di allenarci in piccoli gruppi di 4-5 giocatori”. Si è espresso così Karl-Heinz Rummenigge, ceo del Bayern Monaco, ai microfoni del Corriere della Sera. Il dirigente tedesco ha spiegato come il calcio in Germania stia cercando di ripartire: “come Lega abbiamo istituito una task force medica, in contatto quotidiano con la politica, che controlla che tutto si svolga in modo regolare. Due volte a settimana vengono a fare i tamponi ai giocatori“.