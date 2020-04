Bufera in Olanda sul giornalista Jort Kelder, riuscito ad attirare su di sè critiche e insulti per alcune frasi pesantissime relative all’emergenza Coronavirus.

Il presentatore tv non ha avuto peli sulla lingua nell’esprimere il proprio controverso pensiero: “stiamo salvando gli ottantenni obesi che fumano. È bene bilanciare gli interessi, chissà quanti danni economici comporterà il salvataggio di persone che sicuramente potrebbero morire entro due anni”. Parole durissime che hanno scatenato il mondo dei social, intervenuto per accusare duramente il presentatore, il quale poi ha provato a correggere il tiro: “non stavo suggerendo di uccidere anziani obesi. Cerchiamo di aiutarli, ma prestiamo anche attenzione all’economia. Pensiamo sempre alla salute, ma siamo sicuri che sia prioritaria rispetto all’economia?”.

