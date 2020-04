A tal proposito, si rammenta che, come risulta da dati ufficiali di fonte Coni, la Federazione Italiana Tennis si autofinanzia per l’87 per cento ed è dunque quella che meno di ogni altra riceve contributi statali in rapporto alle proprie dimensioni. Ciò premesso, la tesi dei sindacati sarebbe insostenibile anche se valessero ancora i vecchi criteri, utilizzando i quali nel 2020 la FIT vedrebbe coperto da contributo statale soltanto l’81 per cento dei costi del proprio personale (dirigente e non dirigente), mentre i minori costi derivanti dal ricorso al FIS sono stimabili a circa il 10 per cento di tale ipotetica cifra. Ergo, pur applicando la “cassa integrazione”, nel 2020 il costo del personale sarà per la FIT superiore a quello che sarebbe stato coperto dai contributi statali valorizzati con i vecchi criteri.