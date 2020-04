I campioni dello sport italiano hanno deciso di fare la loro parte per combattere l’emergenza Coronavirus e anche Federica Pellegrini non è stata da meno. La nuotatrice azzurra, ai microfoni del programma ‘Otto e mezzo’, ha spiegato di voler aprire una raccolta fondi nella quale metterà all’asta 24 cimeli sportivi della sua carriera e i vestiti usati durante ‘Italia’s Got Talent‘. Il ricavato andrà all’Ospedale di Bergamo. La ‘Divina’ ha dichiarato: “è ancora in fase embrionale, ci vorrà ancora qualche giorno ma anch’io, nel mio piccolo, ho voluto aiutare Bergamo che probabilmente è il posto che più ha bisogno di aiuto“.

