Il Coronavirus ha fermato i campionati di calcio e a causa dello slittamento dei calendari, anche gli Europei sono stati spostati di un anno. Una notizia, tutto sommato, positiva per l’Italia, come spiegato da Roberto Mancini in un estratto dell’intervista alla trasmissione ‘Da noi… a Ruota Libera’, pubblicata da Sky Sport: “dispiace non giocare gli Europei quesa estate, ma credo che per noi possa essere un piccolo vantaggio. Siamo una squadra giovane e avere un altro anno di esperienza per alcuni ragazzi può tornare utile. Saremo tra le nazionali in grado di vincere“.