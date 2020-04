Nottata tutto sommato tranquilla per Boris Johnson in ospedale, dove ieri il premier britannico è stato ricoverato per sottoporsi ad alcuni esami, utili per analizzare bene la sua infezione.

Nonostante la degenza, il primo ministro continua a svolgere la propria attività, come ammesso a Bbc tv da Robert Jenrick, segretario di Stato per l’Edilizia abitativa: “ovviamente oggi è in ospedale a fare i test, ma continuerà a essere informato su ciò che sta accadendo e ad essere responsabile del governo. Ha trascorso la notte in ospedale e ovviamente tutti gli auguriamo ogni bene. Speriamo che, grazie a questi test, sarà in grado di tornare a Downing Street il prima possibile“.

