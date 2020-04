L’Inter e Suning sono state, fin dall’inizio dell’epidemia, in prima fila nella lotta al Coronavirus e i gesti di solidarietà del club nerazzurro non sono ancora finiti. L’Inter ha fatto arrivare da Pechino ben 300.000 mascherine, con tanto di scritta ‘Forza Italia‘ sugli scatoloni, da distribuire alla Protezione Civile. “Assieme alle mascherine – si legge nella nota del club – sono giunti dalla Cina prodotti sanitari tra cui indumenti protettivi e prodotti per la disinfezione, al fine di fronteggiare l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus. Il Dipartimento della Protezione Civile ha già provveduto alla distribuzione dei presidi sanitari in Lombardia e nelle altre regioni italiane“.

